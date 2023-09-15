Друг Игоря Николаева сообщил, что певца экстренно прооперировали

Друг 63-летнего певца Игоря Николаева сообщил о проведении экстренной операции композитору. По его словам, у артиста такие же проблемы с сердцем, которые были у певицы Аллы Пугачевой.

«Ему, как и Пугачевой, установили стенты», - рассказал неназванный источник сайту kp.ru.

По словам собеседника, 14 сентября Николаев лег на обследование. На осмотре у него обнаружили серьезные проблемы с сосудами.

После операции угрозы жизни маэстро нет. Приятель созванивался с Николаевым и заявил, что «голос бодрый», певец шутит. Он утверждает, что артиста скоро выпишут. Информацию о подготовке к шунтированию источник не подтвердил.

Стентирование обычно назначают при забитых атеросклеротическими бляшками сосудах. Операция помогает предотвратить инфаркт. Человека один день держат в реанимации, затем переводят в обычную палату. Выписка происходит на 4-5 день.

Ранее Николаев сам вышел на связь и заявил, что врачи подлатали его здоровье.