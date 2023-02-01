«Возвращайся»: Ксения Бородина заскучала без бывшего мужа Курбана Омарова

Телеведущая Ксения Бородина два года назад развелась с отцом своей младшей дочери Курбаном Омаровым. Брюнетка еще не устроила личную жизнь, но принимает ухаживания. А вот экс-супруг развлекается в компании молодой и привлекательной невесты. Некоторые считают, что Ксении нужно вернуть своего бывшего избранника. С ними согласна блогер Лена Миро.

Звезда социальных сетей убеждена, что Бородина в отношениях с Омаровым была активная и всегда находила темы для обсуждения. А теперь стала скучной.

«Вы заметили, как Ксюндель после развода перестала быть интересна? Ни тебе новостей, ни интриги и даже движухи нет! То ли дело, когда Ксюндель была замужем. Все переживали за Шантика. За чужие декольте, все с удовольствием слушали размышления Бородиной о падении нравов. Нужно это возвращать», – пишет Миро в личном микроблоге.

Единственное, что огорчает блогера, что Курбан уже счастлив с молоденькой девушкой. Он показывает себя хорошим отцом и заботливым мужчиной.

«Ну сравните сами, насколько его невеста симпатичнее Ксюнделя! В то время как сама Бородина только ругается с мамой перед вылетом на курорт. Ксюндель ведь тоже хочет личную жизнь и страстей, которые бушуют! Остается вопрос: как заманить обратно Курбана, если ему и так хорошо? Возвращайся, Курбанчик», – рассуждает Лена Миро.

Ранее мы писали о том, как Ксения Бородина заказала дорогую статуэтку, но получила только осколки. Телеведущая стала публично разбираться с компанией доставки товаров.