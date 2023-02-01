Идеальная поза Ксении Бородиной разбилась вдребезги
Известный интернет-магазин обманул телеведущую Ксению Бородину на 125 тыс. рублей.
О весьма досадном происшествии рассказала своим подписчикам актриса и диджей Ксения Бородина.
Одна из немногих оставшихся в России фарфоровых заводов - испанский бренд Lladro. Он специализируется на продаже эксклюзивных статуэток через российский интернет-магазин.
По словам Бородиной, на днях она прельстилась статуэткой ручной работы «Моя идеальная поза».
Заказ был полностью оплачен, однако курьер в день доставки не вручил товар телезвезде, а положил его у дверей и уехал.
Как сообщает Газета.Ru, Когда Ксения открыла упаковку, статуэтка, стоимостью 125 тысяч рублей, была вдребезги разбита.
- Я в шоке! – написала Бородина. – Как можно упаковывать такие вещи в простую бумагу?
Через несколько дней магазин обещает прислать замену.
Любопытно, какой теперь станет «идеальная поза».