Телеведущая Елена Николаева выписалась из роддома и назвала имя сына. Об этом она поделилась в соцсетях.

Ведущая программы «Утро России» Елена Николаева на днях во второй раз стала мамой. Женщина родила сына в браке с бизнесменом Игорем Вдовиным. Сегодня знаменитость сообщила, что выписалась из роддома — видео с малышом она опубликовала в соцсетях.

«Человечек отправился в большой мир. Назвали Романом», — рассказала она.

По словам Николаевой, мальчик родился 8 мая в 10 утра.

«Аппетит, как и у Александра — отменный. С первых минут разобрался, что нужно делать», — рассказала ведущая.

В комментариях подписчики Николаевой поздравили ее с пополнением: «Поздравляем вас, Леночка, рады. Такая красивая семья. Любуемся вами».

Напомним, Елена Николаева вышла замуж в 2020 году за бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Игоря Вдовина.

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