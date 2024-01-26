«Возвращает меня в обычную жизнь»: Пересильд публично поблагодарила своего мужчину

Актриса Юлия Пересильд вывела в свет своего мужчину – Михаила Тройника. Она поблагодарила возлюбленного за то, что возвращает ее в обычную жизнь.

Пересильд посетила премию «Золотой орел» на «Мосфильме» с Тройником и старшей дочерью и получила награду. Также актриса рассказала о съемках в картине «Вызов».

«Я благодарна моей маме и детям, которых я так любила, что у меня был стимул возвратиться обратно. Я очень благодарна моему мужчине за то, что он возвращает меня из этого космоса в обычную жизнь», - сказала актриса. Ее слова приводит сайт mk.ru.

Отдельно она сказала «спасибо» космонавтам: Пересильд призналась, что в космосе чувствовала себя «самой прекрасной девочкой на свете».

Ранее 14-летняя дочь Пересильд Анна, которая снялась в сериале «Слово пацана», рассказала, что в кино у нее случился первый в жизни поцелуй. Сцену сняли за 5 дублей. Партнером дочери Пересильд стал актер Рузиль Минекаев. Девушка сначала переживала из-за отсутствия опыта, но сейчас гордится, что ее первый поцелуй случился именно в кино.