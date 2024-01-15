«Да, это был первый»: 14-летняя Анна Пересильд рассказала о поцелуе с 24-летним Рузилем Минекаевым в «Слове пацана»

14-летняя актриса Анна Пересильд призналась, что ее поцелуй с 24-летним коллегой Рузилем Минекаевым в «Слове пацана» сняли с пяти дублей. При этом это был первый поцелуй подростка в жизни.

В интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV дочь звезды «Вызова» рассказала, что сильно переживала насчет этой сцены, так как у нее не было подобного опыта в принципе. Но команда проекта была достаточно деликатной, поэтому у нее все в итоге получилось. Сейчас Анна даже гордится, что ее первый поцелуй состоялся именно в кино.

«Когда у меня спрашивали: «Ты переживаешь?» Я отвечала: «Нет-нет, я не переживаю!» Да, это был первый поцелуй. И, на самом деле, круто, что он в кино. Это как-то прикольно звучит, что мой первый поцелуй в кино», - поделилась Пересильд.

Сложнее, по словам юной актрисы, оказалась сцена изнасилования. Однако никакого «осадка» после нее у нее не осталось. Сыгранная роль не повлияла на саму Анну.

Ранее жена Рузиля Минекаева отреагировала на поцелуй мужа с Анной Пересильд. Она заявила, что ей было неприятно на это смотреть.