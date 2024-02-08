«Возрастная вилка»: продюсер назвал главную проблему «Новой Фабрики звезд»

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал главную проблему «Новой Фабрики звезд». Его смущает «возрастная вилка» участников шоу.

«Меня смущает возрастная вилка „фабрикантов“ — от 16 до 21 года. Обычно в проект приглашали разных ребят по внешности, характеру, жанровой принадлежности, жизненному опыту», — цитирует его NEWS.ru.

Продюсер выразил сомнение, что такие молодые люди смогут донести до зрителя глубинные смыслы композиций. По его словам, смешно слышать песню о разбитой любви от 19-летнего паренька.

Реалити-шоу «Фабрика звезд» выходило на Первом канале с 2002 по 2007 год и с 2011 по 2012 год. В 2017 год проект перезапустили на «Муз-ТВ», но он не имел большого успеха.

Благодаря проекту прославились многие артисты. В их числе: Алсу, Ирина Дубцова, Полина Гагарина, группы «Корни», «Фабрика», «Блестящие» и многие другие.

Напомним, одним из наставников новой версии проекта станет лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. Премьера шоу запланирована на весну следующего года.