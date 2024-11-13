«Возраст – дело такое»: Банщикова рассказала о непростых отношениях со свекровью

Актриса Анна Банщикова заявила, что чем больше муж любит тебя, тем меньше тебя любит его мать. Она рассказала об отношениях свекрови и невестки в интервью сайту «Жизнь».

Знаменитость вспомнила о свекрови, которая бросила ей фразу: «У вас такие красивые дети, но на тебя совсем не похожи!». Она не хочет, чтобы у нее были подобные отношения с будущими невестками.

«У меня два сына, и я надеюсь, что буду хорошей свекровью и меня это не коснется. Но не знаю, как это будет по факту. Я так не буду говорить. Впрочем, кто знает, возраст - дело такое... Так что не буду загадывать», – поделилась звезда.

Актриса счастлива в браке со вторым мужем уже 18 лет. Она рассказала, что их знакомство было случайным. Она с подругой пошла на премьеру фильма «Заяц над бездной» Тиграна Кеосаяна, а потом на вечеринку, где были ребята.

«Среди них оказался и мой будущий муж. Все у нас произошло очень быстро, как, собственно, и с первым мужем», – призналась женщина.

Анна назвала секретом ее крепкого брака уважение и схожесть в юморе, умение прощать и способность к диалогу. Кроме того, она первая идет мириться, если вдруг случаются обиды.

«Я вообще не умею обижаться. Ненавижу обижаться, ненавижу ругаться. Могу вспылить - я такой человек, и после вспышки сразу хочу мириться. Высказала, выплеснула и тут же остыла», – заявила актриса.

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