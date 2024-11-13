Невеста Лепса заявила, что выбрала скромную жизнь в Лондоне, а не свадьбу с певцом

Молодая возлюбленная Григория Лепса заявила в соцсетях, что променяла обеспеченную жизнь в Москве на скромную – в Лондоне. 18-летняя Аврора Киба рассказала о перспективах, которые ждали ее в столице после свадьбы с артистом.

Девушка призналась, что решила «выпендриться», поэтому уехала жить в Лондон и обучаться в колледже искусств. Аврора порассуждала о том, чем могла бы сейчас заниматься в Москве.

«Вместо того, чтобы поступить в МГИМО и после поехать на Патрики, выйти замуж за Григория Лепса, посещать мероприятия, давать интервью, возить львят на бокс и завтракать в «Кофемании», я после очередной истерики еду на метро в свою мини-квартиру...стирать, готовить и мыть полы. Сама!» – поделилась Киба.

Невеста Лепса добавила, что, несмотря на вышеописанное, зато находится в Лондоне.

Напомним, что девушка получает образование в Лондоне, пока певец живет и активно работает в Москве. Григорий в интервью рассказывал, что ждет возлюбленную и готов подарить ей «10 лет счастливой жизни». Он также заявил о том, что хочет детей. Об отношениях пары стало известно в июне 2024 года, когда они вместе вышли на публику.

Ранее мы писали о том, что у Григория Лепса нашли недвижимость на 1,5 млрд рублей.