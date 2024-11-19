«Возраст человека делится на три стадии»: 51-летняя жена Антона Макарского поразила новой внешностью

Жена актера Антона Макарского поразила поклонников изменившейся внешностью. 51-летнюю Викторию заподозрили в обращении к пластическим хирургам.

В своем блоге артистка поделилась снимками, на которых выглядит значительно моложе своих лет. Она предстала на фото в молодежном образе: короткой шубе из искусственного меха, джинсах с завышенной талией и кепке.

«Возраст человека делится на три стадии: детство, юность и "вы отлично выглядите". Есть, правда, еще четвертый этап - совсем грустный - "вы прекрасно держитесь". Так хочется подольше задержаться в третьем возрасте!» — подписала снимок Виктория.