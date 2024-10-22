«Каждая дама уверена, что она понравилась Антону»: жена Макарского пожаловалась на фанаток мужа

Жена актера Антона Макарского Виктория рассказала, ревнует ли своего мужа. По ее признанию, раньше она действительно тяжело воспринимала популярность супруга у женщин, но сейчас относится к этому уже спокойнее.

Певица поделилась, что Макарский всегда окружен вниманием. Бывало, что настойчивые поклонницы пробивались к ним в подъезд и оставляли надписи для своего кумира.

«Например, когда едем куда-то на гастроли, Антон когда выходит из поезда, что он делает? Помогает всем дамам выйти из поезда. И каждая дама уверена, что именно она понравилась Антону Макарскому. Мне кажется, что он создан для того, чтобы радовать женщин», - рассказала Виктория Пятому каналу.

Однажды певица всерьез задумалась о том, что муж ей изменяет. По ее словам, Макарский уехал на гастроли и не вернулся вовремя домой. А когда жена попыталась с ним связаться, то не смогла. Дозвониться получилось только до режиссера.

Оказалось, что актер ехал в поезде, а возвращаться к жене не хотел. Тогда Виктория купила билет на самолет и направилась к супругу, чтобы уличить его в измене.

«Я приезжаю туда и понимаю, что, видимо, меня тут все ждали, потому что меня встречают с песнями, с какими-то блюдами, с каким-то совершенно невероятным банкетом», - призналась певица.

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