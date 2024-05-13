«Возомнил себя Полом Маккартни?»: Соседов назвал причину творческого провала Никиты Преснякова в США

Недавно уехавший в США певец Никита Пресняков объявил, что хочет отметить свое 33-летие в одном из клубов из Сан-Франциско. Но билеты на мероприятие видимо разбирали не очень активно, и исполнитель объявил о 20% скидке. Про акцию рассказала и его мать Кристина Орбакайте. Музыкальный критик Сергей Соседов не понимает, почему Никите приходится просить помощи у артистки.

Соседов объяснил, что в США развита система тематических клубов, где практически каждый исполнитель может найти свою аудиторию. Он удивлен решением Никиты попросить помощи у 53-летней матери, которая вряд ли сможет собрать людей на рок-концерт.

По его мнению, Преснякову несложно найти аудиторию в США, поскольку только в Нью-Йорке проживает около 1,2 млн русскоговорящих людей. И если есть проблема в поиске людей на концерт, значит неправильно работает менеджмент, уверен критик. Возможно, причина в дорогих билетах или они хотят собрать слишком большой зал.

«Это называется неправильный менеджмент. Надо более серьезно относиться к организации своих концертов — правильно выбирать площадку, аудиторию, правильно организовывать рекламу… Он же не возомнил себя Полом Маккартни?», — цитирует Соседова «Ридус».

Напомним, певица Кристина Орбакайте после появления о слухов о возможном выступлении в Кремлевском дворце перебралась поближе к России. Она призналась, что вместе с мужем, предпринимателем Михаилом Земцовым, отдыхает в Италии.