«Возобновляю выпуски своей программы»: Симоньян обратилась к подписчикам на 40-й день смерти Кеосаяна

Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября в возрасте 59 лет. Спустя 40 дней его супруга Маргарита Симоньян рассказала, что будет с передачей режиссера «Международная пилорама», которая выходила на НТВ.

Журналистка написала в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян. Литература и История. Она сообщила подписчикам, что сегодня 40-й день со дня смерти супруга.

Маргарита решила возобновить выпуски своего авторского документального проекта к 80-летию Победы. Он будет выходит вместо передачи «Международная пилорама», ведущей которой был Кеосаян.

«40 дней прошло с тех пор, как ушел Тигран, и я возобновляю выпуски своей программы 'ЧТД', которая выходит вместо его "Международной пилорамы"», — поделилась новостью Симоньян.

