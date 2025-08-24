«Возникнет желание пойти в эту профессию»: Павел Табаков задумался о будущем 5-летней дочери

Павел Табаков задумался о будущем 5-летней дочери от Софьи Синицыной. Подробности приводит Teleprogramma.org.

Сын Олега Табакова решил пойти по стопам отца и стать актером. Сейчас у него подрастает дочь Мия, рожденная в его отношениях с Софьей Синицыной. По словам Олега, он не будет навязывать наследнице творческую профессию.

Также Табаков заверил, что если Мия захочет стать актрисой, то он поддержит ее решение и поможет ее желание осуществить. Но, оказалось, что пятилетняя девочка еще даже не знакома с киноработами папы.

«Она фильмы со мной еще не смотрит, пока больше по мультикам… Но если у нее возникнет желание пойти в эту профессию — пожалуйста, это же ее жизнь. Захочет — попробует. Не захочет — нет. Заставлять ее делать то, что она не хочет, я не буду», — разоткровенничался Табаков.

Напомним, в начале лета Мия уже проявляла интерес к актерской профессии и даже записала видеовизитку. Павел сообщил, что девочка уже была на съемочной площадке и видела, как снимают кино.

«Если захочет, она туда сама пойдет. Мия уже приходила пару раз на съемочную площадку, но была очень стеснительной. В любом случае ей надо учиться, если она захочет быть актрисой, если в юности у нее будет успешный опыт и понравится этим заниматься», — рассказал артист.

