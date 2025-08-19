Актриса Марина Зудина с детьми появилась на открытии выставки, посвященной 90-летию Олега Табакова

Вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина, вместе с детьми посетила выставку, посвященную 90-летию со дня рождения ее супруга, которая открылась в доме-музее К. С. Станиславского музея МХАТ.

Экспозиция «Олег Табаков: “Мое дело — играть”», на которой выставляются личные вещи артиста, костюмы его героев из спектаклей, памятные реликвии и фотографии, началась с торжественного открытия. Мероприятие посетили и другие знаменитости. Среди них был также замечен актер и режиссер Константин Хабенский.

На выставке 59-летняя народная артистка России Зудина появилась в ярко-красном платье, пишет Леди Mail. Семья сперва сделала несколько совместных фотографий. Затем старший сын актера Павел снялся отдельно с сестрой Марией.

Сама Марина Зудина отметила, что данная выставка помогает вспомнить прекрасную фразу ее мужа: «Жизнь на нас не кончается — все мы соединены и никуда не уходим».

«Многие пишут, как его не хватает, не хватает его солнечной энергии, что хочется с ним поговорить — мало с кем можно было так поговорить по душам, не хватает возможности прийти и посоветоваться», — приводит слова актрисы официальный сайт музея МХАТ.

