«Возникло чувство вины»: Ковальчук рассказала о проблемах в семье после рождения второй дочери

Артисты Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков в июле стали родителями во второй раз. У них родилась еще одна девочка. Свою беременность певица тщательно скрывала и только сейчас начала немного рассказывать о пополнении в семье. Так, она призналась, что после появления на свет младшей дочери ее муж испытал чувство вины перед старшим ребенком.

По словам Юлии, Алексею было тяжелее чем ей привыкнуть к новым обстоятельствам. Она еще во время вынашивания малышки любила ее. А супруг долго не понимал, как будет делить внимание между двумя детьми. Он боялся, что Амелия будет ревновать.

«Леша признавался мне, что у него на первых порах возникло чувство вины перед Амелией, якобы ему нужно делить любовь между ней и второй дочкой. Понадобилось время, чтобы он ощутил безумную вторую любовь», - рассказала Ковальчук в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.

Приступы мимолетной ревности у Амелии все-таки иногда случаются, но, как правило, Чумаков старается окружать ее заботой и вниманием, и это быстро проходит. Юлия призналась, что понимала все трудности, с которыми им предстоит столкнуться, так как появление второго ребенка – это всегда непросто.

Также певица поделилась, что они с мужем не жалеют, что у них родилась вновь девочка. По ее словам, они хотели именно дочь, а не сына. И Юлия не исключила, что они решатся на еще одного ребенка.

Ранее Юлия Ковальчук показала голый живот после родов.