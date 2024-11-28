Виктора Рыбина и Наталью Сенчукову разыскивают приставы из-за долга по бизнесу. Об этом стало известно «Страстям».

Музыканты Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе владеют судоходной компанией «Дюна». Они сдают в аренду теплоход премиум-класса «Леонид Плавинский» для речных прогулок и празднования свадеб, дней рождения и корпоративов.

Согласно открытым данным, в 2024 году ФССП возбудило в отношении компании Сенчуковой и Рыбина исполнительное производство на сумму 92 тысячи рублей. Часть из этой задолженности супруги погасили, однако по состоянию на 28 ноября в базе данных приставов до сих пор числится долг в 10 тысяч рублей за исполнительский сбор.

Отметим, что последние данные по прибыли ООО «Судоходная компания Дюна» публиковались в 2021 году — тогда артисты заработали на своем бизнесе 20 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин заработал на бизнесе более 3 млн рублей.