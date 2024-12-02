«Какая-то клиника»: жена Николаева раскрыла свое отношение к подаренному ему на концерте письму

Жена Игоря Николаева отреагировала на письмо, которое подарили певцу во время концерта в Набережных Челнах. Юлия Проскурякова рассказала о своем отношении к такому личному презенту в беседе с изданием «Абзац». Она заявила, что не ревнует мужа.

Знаменитость выступил в городе 1 декабря и получил конверт с письмом. Он обещал зрителям, что откроет его. Некоторые решили, что это может быть обращение от поклонницы. Журналисты связались с супругой композитора и спросили, как она реагирует на подобные презенты.

Юлия призналась, что не видит ничего страшного в том, что к ее мужу проявляют внимание другие женщины.

«Что в этом такого? Поклонники Игорю постоянно что-то передают. Девушки выражают свои эмоции и любовь к артисту, пожелания в его адрес. Я не ревную его. Мы нормальные люди, живем 19 лет вместе. Ревновать мужа к письмам – это какая-то клиника», – объяснила Проскурякова.

Избранница звезды отметила, что положительно относится к подаркам и считает их показателем хорошего отношения к артисту.

Ранее мы писали о том, что певица Лариса Долина отказалась брать цветы от поклонницы. Звезда объяснила, почему отнеслась так к презенту.