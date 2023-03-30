«Возмутительно»: певец Юрий Титов со стыдом вспомнил о неудачном сексе на «Фабрике звезд»

Участник «Фабрики звезд» Юрий Титов рассказал о неудачной попытке интима со своей коллегой по шоу. Об этом он вспомнил во время интервью Яне Чуриковой.

Отмечается, что артиста выгнали их женской комнаты участниц, когда он попытался заняться сексом с Евгенией Волконской.

«На самом деле так себе достижение. Как я мог догадаться в женской комнате… Рядом Алекса несовершеннолетняя, Ксюша Ларина. Они: «Это возмутительно! Ну-ка быстро вышли отсюда!». На самом деле это ужасно», — вдохнул Титов.

По его словам, в доме участников шоу были не совсем обычные условия проживания. За окнами всегда было темно, поэтому артисты не могли понять, на дворе день или ночь. Музыкант подчеркнул, что из-за этого у него немного «ехала крыша».

«Ты не видишь, утро или ночь. Это очень влияет. Уединиться негде. Извините, даже в сольном исполнении… Ну что делать», — резюмировал певец.

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