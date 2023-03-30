«Предстоит длительное восстановление»: рэпера Гуфа отправили в лечебницу

Поклонники с интересом следят за состоянием рэпера Гуфа, который оказался в центре скандала. СМИ пишут, что после публичной ссоры с женой артист отправился на лечение в рехаб. Из-за его поведения решено было перенести концерт, родные поднимали тему зависимости и просили фанатов не злиться на кумира. Журналистка Алена Жигалова прокомментировала ситуацию.

Ведущая в своем шоу «Алена, блин!» раскрыла детали жизни музыканта. Так, она заявила, что Гуф после приезда в Москву даже не общается с женой.

«Он попал в свой очередной наркотрип, отменил концерт в Нижнем Новгороде. Оказалось, что у него дела совсем плохи. Ему предстоит длительное восстановление в рехабе, а концерты в Москве и Нижнем Новгороде перенесены на неопределенную дату», – цитирует Алену портал PROZVEZD.

Жигалова также удивилась, почему по поводу последних новостей молчит бывшая жена Гуфа Айза. Раньше она публично высказывалась в адрес экс-возлюбленного и даже осуждала его нынешнюю супругу. Правда, девушка поддержала ее, когда та обрушилась с обвинениями на мать музыканта.

Ранее мы писали о том, как фанатка Гуфа из Индонезии хочет отсудить у него 500 тысяч рублей за отмену концерта. Девушка была расстроена тем, что выступление музыканта в Москве не состоялось. Ради подобного мероприятия она купила билеты за год. За это время она успела переселиться на остров в Индонезии.