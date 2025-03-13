«Возмутительно»: Баскова потрясла Ангарская в образе Светланы Светличной

Николай Басков восхитился Надеждой Ангарской в шоу «Один в один!». Певец не смог сдержать эмоций, когда увидел блондинку в легендарном образе из известного советского кинофильма. Подробности сообщает E1.ru.

Темой нового выпуска программы станет кино. Актриса и телеведущая Надежда Ангарская появилась в образе Светланы Светличной из фильма «Бриллиантовая рука». Николай Басков чуть не потерял дар речи, когда увидел блондинку на сцене.

«Возмутительно прекрасна», – произнес певец.

В этот раз исполнитель хита «Шарманка» не так ярко проявил эмоции, как в прошлом выпуске. Напомним, что его растрогало выступление Юлии Савичевой в образе Елены Образцовой.

«Для меня это часть жизни. Во-первых, всегда говорил, что эта актриса — это наша Каллас. Елена Васильевна сделала самую уникальную карьеру в мире. Она была удостоена двух наград Верди. Ни одна певица больше не была удостоена», – делился эмоциями Николай.

Басков добавил, что он пел с Образцовой в Большом театре, а ее смерть стала для него огромной утратой.

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