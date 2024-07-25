Возмутило творчество артиста: в Новосибирске перенесли концерт рэпера Slimus после обращения Мизулиной

Рэпер Slimus должен был выступить в Новосибирске, однако его концерт по какой-то причине перенесли. Вероятно, это связано с обращением главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в МВД.

Информация об отмене мероприятия появилась в его официальной группе во «ВКонтакте». Причины переноса концерта организаторы не назвали, как и следующую дату его проведения.

«Дорогие фанаты и слушатели SLIMUSа! По независящим от организатора причинам концерт в Новосибирске переносится на неопределенную дату», — написали в сообществе.

По всей видимости, к отмене мероприятия причастна Екатерина Мизулина. Она написала 13 июня пост в своем Telegram-канале, в котором рассказала о направленном в МВД обращении с просьбой проверить творчество рэпера.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила проверить действия певицы Лолиты Милявской. Она отправила соответсвующую просьбу в МВД.