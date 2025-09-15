«Возмутилась и тут же меня заблокировала»: муза Киркорова Марго рассказала о конфликте с Ксенией Бородиной

Певица Марго рассказала о конфликте с телеведущей Ксенией Бородиной. Оказалось, что ссора произошла еще 9 лет назад, и с тех пор артистка до сих пор находится в блоке у экс-звезды «Дома-2».

Подробности скандала с Бородиной муза певца Филиппа Киркорова раскрыла в подкасте «Ниче Святого» на музыкальном сервисе Звук. Она заявила, что телеведущую вывела из себя ее популярность, поэтому она добавила Марго в черный список.

«Я уже 9 лет нахожусь в блоке у Ксении Бородиной. Помню, когда на меня подписывались по 40 тысяч человек в сутки, Ксения возмутилась и тут же меня заблокировала — причём даже не скрывала этого. Она написала пост, где всё было предельно ясно: он был обо мне, хотя имя не называла», - призналась Марго.

По мнению певицы, она помогла Бородиной, ведь ее пост собрал огромное количество просмотров и комментариев. Марго заявила, что в знак благодарности за хайп Ксения могла ее хотя бы отметить.

Напомним, что муза Киркорова, как и Бородина, начинала карьеру с шоу «Дом-2». Только Марго была в проекте не ведущей, а участницей. Сейчас она предпочитает не вспоминать то время и делать упор на музыкальной сфере.

Ранее Лариса Долина высмеяла песню Марго Овсянниковой.