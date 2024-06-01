Возмутил запрет: группа людей попыталась устроить скандал на похоронах Анастасии Заворотнюк
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В ходе церемонии прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк на территории Покровского монастыря произошла конфликтная ситуация. Некоторых граждан, пришедших проститься со звездой сериала «Моя прекрасная няня» возмутил запрет родственников на фотографирование у гроба артистки.
«Уже предупредили, что нельзя фоткать гроб. Может ещё разрешат?» - приводит Kp.ru разговоры людей из очереди возле монастыря.
Некоторые также сравнили траурную церемонию с похоронами солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова и заверили, что все желающие могли вести фото и видеосъемку у его гроба и никто при этом не возмущался.
При этом большинство людей в очереди поддержали решение родственников Заворотнюк и призвали возмущавшихся замолчать.
Несмотря на жесткий запрет семьи, фотографии у открытого гроба актрисы все равно появились в Сети.
Анастасия Заворотнюк пять лет боролась с агрессивной опухолью мозга – глиобластомой. 29 мая она скончалась в хосписе в окружении семьи. Актрису 1 июня похоронили на аллее деятелей культуры на Троекуровском кладбище в Москве.
Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова устроила скандал во время прощания с Анастасией Заворотнюк. Она обрушилась с критикой на присутствовавших в Покровском монастыре журналистов.