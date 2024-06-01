Возмутил запрет: группа людей попыталась устроить скандал на похоронах Анастасии Заворотнюк

В ходе церемонии прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк на территории Покровского монастыря произошла конфликтная ситуация. Некоторых граждан, пришедших проститься со звездой сериала «Моя прекрасная няня» возмутил запрет родственников на фотографирование у гроба артистки.

«Уже предупредили, что нельзя фоткать гроб. Может ещё разрешат?» - приводит Kp.ru разговоры людей из очереди возле монастыря.

Некоторые также сравнили траурную церемонию с похоронами солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова и заверили, что все желающие могли вести фото и видеосъемку у его гроба и никто при этом не возмущался.

При этом большинство людей в очереди поддержали решение родственников Заворотнюк и призвали возмущавшихся замолчать.

Несмотря на жесткий запрет семьи, фотографии у открытого гроба актрисы все равно появились в Сети.

Анастасия Заворотнюк пять лет боролась с агрессивной опухолью мозга – глиобластомой. 29 мая она скончалась в хосписе в окружении семьи. Актрису 1 июня похоронили на аллее деятелей культуры на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова устроила скандал во время прощания с Анастасией Заворотнюк. Она обрушилась с критикой на присутствовавших в Покровском монастыре журналистов.