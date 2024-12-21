«Возможны провокации»: поедет ли Анна Седокова в Латвию на похороны Яниса Тиммы

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова попала в больницу после самоубийства ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Она не планирует ехать в Ригу, где состоятся похороны 32-летнего спортсмена.

Как пишет Kp.ru, родственники приняли решение захоронить Яниса на родине, им удалось собрать более 60 тысяч евро (6,5 млн рублей) на его репатриацию. При этом вокруг финансового вопроса разгорелся скандал: представители 42-летней Седоковой заявили, что артистка оплатила необходимую сумму, однако родственники Тиммы опровергли их слова и заверили, что баскетболиста похоронят на деньги, собранные от пожертвований.

Сама же исполнительница перестала выходить на связь с поклонниками после обвинений в хайпе на смерти экс-мужа. Однако в окружении Анны сообщили, что она находится в частной клинике под наблюдением врачей.

«Говорят, что на прощание в Ригу артистка не поедет – простится с Янисом здесь. Данное решение может поменяться в воскресенье, 22 декабря – если все же состоится встреча мамы Яниса с Анной. Но маловероятно, что Седокова решиться появиться на похоронах, где возможны провокации в ее адрес», - пишет издание.

Напомним, в ночь на 17 декабря тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить Седоковой и сообщить о его смерти. 9 декабря пара официально развелась.

Ранее модель и певица Анна Калашникова сообщила, что Яниса Тимму похоронят в Латвии на следующей неделе. В настоящее время готовятся необходимые документы. Она также заверила, что все расходы взяла на себя Анна Седокова.