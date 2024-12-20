«Готовят документы»: раскрыто, когда похоронят Яниса Тимму

Модель и певица Анна Калашникова сообщила, что баскетболиста Яниса Тимму похоронят в Латвии на следующей неделе. В настоящее время готовятся необходимые документы.

Об этом она рассказала NEWS.ru.

«Говорят, что похороны будут на следующей неделе, пока готовят документы», - поделилась Калашникова.

Она подтвердила, что все расходы взяла на себя певица и бывшая жена Тиммы Анна Седокова. Калашникова отметила: артистка сильно переживает из-за случившегося.

Напомним, Тимма ушел из жизни 16 декабря – в день рождения Седоковой. На экране его телефона нашли заставку с текстом «позвоните Анне». Сама певица после смерти бывшего мужа оказалась в больнице – она была в состоянии аффекта. Артистка остается в медучреждении по сей день.

Известно, что пара 9 декабря официально развелась. Супруги прожили в браке четыре года.