Уехавший из России Никита Пресняков решил заработать в США на хитах нулевых

Уехавший из России старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков решил зарабатывать творчеством в Лос-Анджелесе и анонсировал сольный концерт, посвященный Международному женскому дню.

Он пообещал исполнить для зрителей хиты нулевых в новом формате. При этом 32-летний Никита заверил, что будет петь без фонограммы.

Мужчинам, желающим послушать внука Примадонны, придется заплатить от 40 до 50 долларов (от 3700 рублей до 4600 рублей). Девушкам же вход будет бесплатным в честь праздника, сообщает «Центральная служба новостей».

В основном Пресняков-младший за рубежом занимается съемками клипов для местных артистов. Концерты он проводит крайне редко.

Напомним, что сын Кристины Орбакайте живёт в США с 2022 года. Чтобы обеспечить себе достойную жизнь, ему пришлось выставить на продажу дачу в Подмосковье, доставшуюся в подарок от знаменитой бабушки. По данным СМИ, музыкант вместе с женой живет в роскошных апартаментах небоскреба Twenty Five Murray Street на нью-йоркском острове Манхэттен. Стоимость подобной недвижимости составляет порядка 2,5 млн долларов.

Ранее Никита Пресняков рассказал о работе на Родине. Он вместе с экс-гитаристом его группы MULTIVERSE написал музыку для фильма «Триггер» режиссера Александры Ремизовой. Главную роль в картине исполнил Максим Матвеев.