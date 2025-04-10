«Возможности ограничены»: Максим Виторган пожаловался на здоровье после операции

52-летний актер Максим Виторган впервые появился на публике после операции. Максим рассказал о самочувствии в личном блоге.

В начале 2025 года Виторган перенес операцию. Актер не уточнял диагноз, но признавался, что долгое время передвигался на ходунках. На днях он вернулся на сцену после долгого отсутствия. По словам Максима, пока он не полностью восстановился, его возможности на сцене ограничены. К тому же Виторган ощущал неуверенность и напряжение.

«Сегодня первый раз после операции сыграл спектакль. Возможности несколько ограничены, чувствуешь дополнительное напряжение и неуверенность, но тут главное начать, а там уж пойдет», — высказался он.

Артист добавил, что остался недоволен спектаклем, а именно поведением зрителей. Ему не понравилось, что поклонники пользовались телефонами и снимали во время постановки. Максим напомнил про правила поведения в театре и заявил: зрителю нужно научиться преодолевать «невроз».

«Поснимаешь на поклонах. Я тебя даже репостну. А вот фрагмент из спектакля — никогда», — резюмировал актер.

Ранее кинокритик Александр Голубчиков заявил, что Виторган никогда не был кассовым актером. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».