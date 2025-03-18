«Никогда не был кассовым актером»: есть ли будущее у кинокарьеры Максима Виторгана

Последний раз фильм с участием Максима Виторгана выходил в 2023 году. Актер исчез с экранов и медийного пространства после политического высказывания. И если раньше Максим был неотъемлемой частью крупных комедийных проектов, то сейчас о его актерских достижениях ничего не слышно. В беседе с сайтом «Страсти» кинокритик Александр Голубчиков предположил, есть ли будущее у карьеры Виторгана, и объяснил, почему не считает его кассовым актером.

«Виторган не снимается сейчас не по своей воле. Напомню, что после одного высказывания его лицо заменили при помощи нейросети в сериале «Контакт». Видимо, из-за уважения к Эммануилу Гедеоновичу Максима не третируют сильно, но и работу ему не предлагают», — высказался Голубчиков.

Александр отметил, что сейчас Виторгана можно увидеть только на театральной сцене: актеру удалось сохранить сотрудничество с «Квартетом И». Кинокритик предположил, что когда-то Максим может вернуться на экраны ТВ.

«Максим никогда не был кассовым актером. Не помню, чтобы он играл главные роли и был чрезмерно популярным у зрителя. Может, однажды он и вернется к съемкам: все меняется в этом мире», — резюмировал эксперт.