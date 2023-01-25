«Возможность для мамы»: Илья Авербух преподнес Лизе Арзамасовой бесценный подарок

Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова не устает признаваться в любви своему мужу, фигуристу Илье Авербуху. Супруги счастливы вместе и воспитывают сына Льва. Поклонники восхищаются парой и советуют им завести еще одного ребенка. Недавно спортсмен сделал любимой подарок.

Фигурист подарил избраннице необычное романтическое путешествие. Но вместо теплого морского побережья супругов ждала поездка на туристическом поезде по городам России. Илья и Лиза смогли посетить сразу четыре города: Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль. Там звезды побывали на экскурсиях и смогли провести время вдвоем.

«Люблю поезда за то, что в дороге порой не бывает связи — это шанс побыть наедине с собой и собраться с мыслями. А еще это бесценная для молодой мамы возможность отдохнуть», – поделилась впечатлениями от подарка актриса.

Фанаты обожают Арзамасову и советуют ей беречь себя. Напомним, что в последнее время девушка часто жалуется на здоровье. Она скрывала свой диагноз, но на днях рассказала, что же с ней случилось на самом деле. Поклонники не исключают, что актриса находится в «интересном положении».