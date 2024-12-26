«Возможно»: Вячеслав Макаров ответил, появится ли Настя Ивлеева в шоу «Маска»

Вячеслав Макаров заявил, что Настя Ивлеева может появиться в шоу «Маска». Об этом сообщает StarHit.

Ведущий Вячеслав Макаров уже четыре года ведет шоу «Маска», где среди членов жюри присутствует Филипп Киркоров. Макаров рассказал, что слышал о перепалке между блогершей и поп-певцом. Он заявил, что обе стороны конфликта в итоге рассудит время.

«Круговорот взаимодействий и эмоций в природе бесконечен. Кто-то поругается, кто-то помирится. Мы меняемся, меняется настроение, отношения. Поэтому все возможно. Если Филипп и Настя помирятся там — будет прекрасно, если поругаются — тоже неплохо», — рассказал он.

При этом Макаров ответил на вопрос о том, может ли Настя Ивлеева появиться в новом сезоне шоу «Маска».

«Появится ли Ивлеева в „Маске“? Вообще все возможно, наше шоу отличается тем, что его невозможно предугадать: в какую сторону там все повернется, как интрига будет развернута», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров простил Настю Ивлееву.