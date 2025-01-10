«Возможно, в будущем вернется»: Ротару отказалась продавать квартиру в Москве за 80 млн рублей

Певица София Ротару решила не продавать трехкомнатную квартиру в Москве и оставить недвижимость себе. Об этом сообщила риелтор Анастасия Бенина. По ее словам, пока артистка передумала избавляться от жилья в России.

Объявление о продаже квартиры Ротару появилось еще в 2024 году. Однако желающих приобрести ее было немного. Не привлекли покупателей и большие скидки — вокалистка снизила цену до 60 млн рублей. Хотя, как отметила риелтор, изначально апартаменты стоили 80 млн рублей.

«София Михайловна не стала продавать свою трехкомнатную квартиру. Более того, она оплачивает коммунальные платежи. Недвижимость продолжает оставаться в собственности певицы», - рассказала риелтор порталу POPCAKE.

К слову, по словам Бениной, отказ от продажи квартиры означает, что София Ротару может в скором будущем вернуться в Россию. Напомним, что после начала СВО она отказалась приезжать в страну и выступать для российских поклонников.

«Возможно, певица в будущем вернется в Москву», - поделилась мнением специалист.

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