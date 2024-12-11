Длинные волосы и легкая щетина: как сейчас выглядит внук Софии Ротару, сбежавший в Европу

В Сети появилось свежее фото 30-летнего внука певицы Софии Ротару Анатолия. В 2022 году мужчина уехал в Европу и стал строить там карьеру. Сейчас он редко выходит на связь с поклонниками, поэтому, как он выглядит, стало известно благодаря сестре.

Внучка Ротару, отвечая на вопросы фанатов в блоге, опубликовала снимок брата. Она дала понять, что по-прежнему очень близка с Анатолием, и он является ее большой поддержкой. Отметим, что за границей мужчина изменился — отрастил волосы, перестал гладко бриться. Но в нем поклонники все равно замечают семейные черты Ротару.