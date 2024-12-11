НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 декабря 2024, 10:52
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Длинные волосы и легкая щетина: как сейчас выглядит внук Софии Ротару, сбежавший в Европу

Внучка Софии Ротару показала, как сейчас выглядит ее 30-летний брат Анатолий.
Длинные волосы и легкая щетина: как сейчас выглядит внук Софии Ротару, сбежавший в Европу

© Starface.ru

В Сети появилось свежее фото 30-летнего внука певицы Софии Ротару Анатолия. В 2022 году мужчина уехал в Европу и стал строить там карьеру. Сейчас он редко выходит на связь с поклонниками, поэтому, как он выглядит, стало известно благодаря сестре.

Внучка Ротару, отвечая на вопросы фанатов в блоге, опубликовала снимок брата. Она дала понять, что по-прежнему очень близка с Анатолием, и он является ее большой поддержкой. Отметим, что за границей мужчина изменился — отрастил волосы, перестал гладко бриться. Но в нем поклонники все равно замечают семейные черты Ротару.

Длинные волосы и легкая щетина: как сейчас выглядит внук Софии Ротару, сбежавший в Европу

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

К слову, уехав из Украины, Анатолий стал строить карьеру музыканта. Он, как и бабушка, всегда любил творчество, поэтому начал выступать. За границей его знают под псевдонимом SHMA. Он выпускает треки и получает поддержку от Софии Михайловны. Она следит за успехами внука и оставляет сердечки у него на странице в соцсети.

Сама же Ротару сцену покинула уже давно. Сейчас она ведет непубличный образ жизни. При этом официально карьеру она не завершала.

Ранее стало известно, что София Ротару переписала на сына дом и гостиницу в Крыму.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
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