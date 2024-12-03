Возможно, речь идет о завещании: зачем Петросян решил через суд выписать дочь из квартиры

Юморист Евгений Петросян мог подать в суд, чтобы выписать дочь из квартиры, для продажи имущества или составления завещания. Соответствующее мнение высказала адвокат Елена Сенина.

Петросян подал иск 12 ноября. Ответчиком названа 56-летняя дочь артиста эстрады Викторина, которая живет в США.

Судебный спор связан с квартирой на Ростовской набережной. Имущество площадью 34 квадратных метра стоит примерно 20 млн рублей.

Елена Сенина назвала возможные причины подачи иска Петросяном: «Самое очевидное — это продажа недвижимости. Либо другая сделка, например, дарение имущества. Может быть, в силу возраста речь идет о завещании, дальнейшей судьбе квартиры». Ее слова приводит Kp.ru.

Также она не исключила, что вопрос давно стоял в семье на повестке, а заниматься им стали только сейчас. Сенина отметила: рассмотрение иска, скорее всего, будет быстрым, суд примет решение за одно-два заседания.

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