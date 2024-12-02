«Возможно, поэтому я еще не женат»: Родион Газманов откровенно рассказал о личном

Певец Родион Газманов заявил, что семья имеет для него очень большое значение, поэтому он решил не торопиться с женитьбой.

Как пояснил 43-летний сын Олега Гарманова, он хочет ответственно подойти к этому вопросу.

«Семья для меня имеет очень большое значение. Возможно, поэтому я еще не женат», — сказал Родион в беседе с Пятым каналом.

Артист также отметил, что слово семья у него вызывает ассоциации с уютом и поддержкой. Родные, по его мнению, должны любить друг друга бескорыстно и всегда приходить на помощь.

Ранее Родион Газманов заявил, что к 43 годам победил кризисы, а раны «затянулись». Он пришел к выводу, что все дело в восприятии себя, поиске новых подходов и источников вдохновения. Родион также заверил, что с ним «лучшие в мире друзья», он занимается «лучшим в мире делом», «а на подоконнике дрыхнет самый лучший в мире кот».