«Раны затянулись»: Родион Газманов заговорил о личном в день рождения

Сын певца Олега Газманова Родион в день своего рождения заявил, что к 43 годам победил кризисы, а раны «затянулись». Он пришел к выводу, что «все было не зря».

Соответствующая публикация появилась на странице Родиона Газманова в соцсетях.

«Отличный возраст, который, кстати, мне нравится гораздо больше, чем предыдущие три», - написал он.

Родион размышлял, что дело может быть в восприятии себя, поиске новых подходов и источников вдохновения.

«Нашел. Кризисы побеждены, раны затянулись, и жизнь вошла в новый головокружительный и захватывающий виток», - говорится в его публикации.

Родион отмечает, что в трудное время нужно «стиснуть зубы, двигаться вперед и развиваться». Потом наступит момент, когда придет понимание: все делалось не зря.

Сейчас рядом с Газмановым «лучшие в мире друзья», он занимается «лучшим в мире делом», «а на подоконнике дрыхнет самый лучший в мире кот».

Родион поблагодарил за поздравления и отметил, что телефон с утра «плавится» от них.

Ранее сообщалось, что в Москве отменили концерт Родиона Газманова, на который было продано 44 билета.