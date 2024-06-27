«Возможно, не было бы этого развода»: названа причина расставания Нетребко с мужем

Анна Калашникова заявила, что Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов развелись из-за отсутствия детей. Об этом сообщает «7Дней.ru».

26 июня 2024 года стало известно о разводе Нетребко и Эйвазова. При этом бывшие возлюбленные собираются поддерживать дружеские отношения и вместе выступать. Певица Анна Калашникова убеждена, что артисты расстались из-за отсутствия общих детей. По слухам, Юсиф мечтал о рождении ребенка.

«Мне кажется, если бы Анна родила Юсифу ребенка, то, возможно, не было бы этого развода. Все-таки общие дети, как правило, скрепляют союз», — высказалась знаменитость.

Также в Сети появилось мнение, что супруги разошлись из-за отношений на расстоянии. Подробности читайте в этой новости.

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