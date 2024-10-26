«Возможно, это все-таки любовь»: Ольга Бузова спровоцировала слухи о романе с Олегом Майами

Поющая телеведущая Ольга Бузова уже несколько месяцев намекает, что в ее жизни появился мужчина, но не раскрывает имени возлюбленного. 38-летняя артистка в очередной раз заинтриговала поклонников, опубликовав в своем блоге видеоролик с Олегом Майами.

В кадре 33-летний артист нежно обнимает Ольгу, оба при этом сложили руки в замок. Затем Олег прижал руку звезды к себе.

«Возможно, это все-таки любовь…» — подписала ролик Бузова.

При этом пользователи отметили, что таким образом артисты просто пиарят совместную песню. Некоторые также не исключили, что Олег является тем самым тайным мужчиной Бузовой.

«Мне кажется, что это именно он мужчина Оли»; «Может, это судьба?»; «Красивая пара»; «Я хочу, чтобы именно он был ее мужчиной», — отметили комментаторы.

Напомним, еще в 2019 году появились слухи о романе Бузовой и Майами. В Сети распространились кадры, на которых артисты целовались во время ужина в ресторане.

Известно, что Олег Майами встречался с бывшей женой рэпера Гуфа Айзой-Лилуной Ай, а также у него случился недолгий роман с блогером Настей Ивлеевой. Ольга состояла в отношениях с блогером Давидом Манукяном (Дава) и была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.

Ранее Ольга Бузова призналась, что на пути к славе не отказывалась ни от какой работы. Исполнительнице хита «Мало половин» приходилось даже подметать улицы.