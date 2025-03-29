«Таких скелетов нет в нашем шоу-бизнесе»: Мария Погребняк ответила на обвинения в анорексии

Марию Погребняк неоднократно упрекали в болезненной худобе. Блогер уже привыкла к постоянным нападкам и практически на них не реагирует. Многодетная мама призналась, что чувствует себя привлекательной женщиной, а комментарии хейтеров вызывают у нее только улыбку.

37-летняя Погребняк дружит с Аланой Мамаевой, которая также отличается стройной фигурой. Мария в шутку называет себя и Алану «скелетами».

«Вообще мне кажется, что таких скелетов, как мы с Аланой нет в нашем шоу-бизнесе. У нас нет анорексии», — заверила звезда в «ШБ-шоу» Георгия Иващенко.

Экс-супруга футболиста Павла Погребняка рассказала немного и про свой день. Мария призналась, что спит практически по пять часов, а иногда и меньше. Каждый день Погребняк готовит завтрак, ужин, обед, занимается спортом и успевает снимать рилсы для блога. Параллельно она уделяет внимание малышу — в сентябре прошлого года у Марии родился сын Владимир.

Звезда поделилась и планами на ближайшее будущее. Вместе с мужем Игорем Головинским она планирует отправиться на концерт певца Ашера в Абу-Даби. Супруги хотят устроить романтичную поездку без детей.

Недавно Мария предложила платить домохозяйкам не менее 200 тыс. рублей в месяц. На это заявление отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он причислил Погребняк к числу «неадекватных» и отметил, что ее работа быть «женой футболиста». Позже блогер хотела обратиться в суд, но Милонов попросил у нее прощения.