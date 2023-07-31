Ольга Орлова призналась, что больше не может ходить на каблуках из-за проблем со здоровьем

Певица Ольга Орлова призналась, что лишь в особых случаях надевает каблуки. Как оказалось, все дело в травме голеностопа. Об этом сообщает «Вокруг ТВ», ссылаясь на микроблог артистки.

Поклонники поинтересовались у бывшей солистки группы «Блестящих», почему она так редко ходит на шпильках или в босоножках. 45-летняя Орлова честно ответила, что все дело в диагнозе, который ей поставили еще несколько лет назад.

Выяснилось, что у Ольги была травма голеностопа, из-за чего ей в течение полугода пришлось передвигаться на костылях. Теперь она выбирает только удобную обувь.

«Хожу только в определенных лодочках или обуви, которая удобна», – отметила экс-ведущая «Дома-2».

К тому же певица все еще восстанавливается после рождения дочки. Она активно тренируется вместе со специалистом. По словам Ольги Орловой, возвращать стройную фигуру после кесарева сечения намного труднее, нежели после естественных родов.

Вторая беременность далась артистке нелегко. На последних месяцах у нее разошлись ребра с правой стороны, а затем медики обнаружили у Орловой диастаз, расхождение мышц живота.

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