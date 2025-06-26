«Больше не буду терпеть»: певица Слава обвинила близких во вранье

Певица Слава пожаловалась, что близкие люди пользуются и врут ей. Артистка пообещала больше не терпеть такое отношение.

Соответствующий пост появился в личном аккаунте звезды.

«С чего некоторые близкие мне люди взяли, что можно пользоваться, врать, всячески обижать это, на самом деле, очень хрупкое и ранимое существо?» - обратилась Слава.

Она призвала близких остановиться и добавила: «Я больше не могу и не буду терпеть».

Интернет-пользователи поддержали исполнительницу и написали, что «обижать – удел слабых», а «родственники – это самые коварные враги». Большинство обратили внимание на внешность певицы и оставили многочисленные комплименты под постом. В Сети писали: «Какая вы красивая, нежная, женственная. От вас такая потрясающая энергетика исходит», «Зато ты выглядишь шикарно», «Такая фигура. И такая молодая», «Шикарная девушка и талантливая личность».

Ранее певица вместе с сестрой посетила свадьбу ведущей Ксении Бородиной и ее избранника Николая Сердюкова. После праздника артистка пожаловалась на плохое самочувствие: температуру, насморк, боль в горле.