Возлюбленный Ксении Бородиной владеет долей в убыточном бизнесе. Об этом сообщает Life.ru.

Жених Ксении Бородиной Николай Сердюков едва ли может похвастаться успехами в бизнесе — журналисты выяснили, что мужчина владеет долей в компании по кинопроизводству «Медиарус групп».

Однако за 2024 год организация показала лишь убытки на 19 тысяч рублей. Отметим, что за все три года существования компания показывала нулевые доходы.

При этом Сердюков также имеет ИП, деятельность которого осуществляется в сфере торговли одеждой.

Отметим, что Ксения Бородина на данный момент не занимается бизнесами — все компании, в которых она была учредителем, закрыты ФНС по различным причинам. Однако у нее также остается статус ИП.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина пожаловалась на стоимость свадьбы с Сердюковым.