Ксения Бородина пожаловалась на стоимость свадьбы с Сердюковым. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая Ксения Бородина продолжает подготовку к долгожданной свадьбе с Николаем Сердюковым. Ранее ведущая уже выбрала свадебное платье в одном из салонов Турции. Судя по высказываниям телеведущей, торжество обойдется ей недешево.

«Цены, собственно говоря, как были ненормальные, так и остались. Фарш, конечно, назад не провернешь, но мы все давно в шоке», - рассказала она.

При этом некоторые услуги за последние несколько лет выросли в цене, жалуется Бородина.

«И просто непонятно, с чего их сделали, все подорожало в два-три раза», - добавила она.

Напомним, Ксения Бородина и Николай Сердюков начали встречаться после знакомства на проекте «Последний герой» в 2024 году.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина уехала из страны вместе с женихом.