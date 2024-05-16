Возлюбленный Клавы Коки заявил, что не может обещать скорую свадьбу с певицей. Об этом он рассказал в шоу «Директ».

Модель Александр Поверин встречается с Клавой Кокой после знакомства в шоу «Сердце Клавы». Несмотря на то, что многие фанаты певицы не верили в искренность их отношений, пара вместе уже более полугода.

Самый частый вопрос, который Поверину задают журналисты о том, когда он сделает предложение певице. Однако каждый раз возлюбленный певицы уходит от прямого ответа.

«Учтем, и на все воля божья. Не могу вам что-то обещать», — заявил он.

Поверин также рассказал, что его родители не задают ему вопросов о свадьбе и детях. При этом блогер заявил, что родители все же интересуются его личной жизнью.

«Они проявляют максимально адекватный интерес», — рассказал Поверин.

Ранее мы писали о том, что ФНС занялась проверкой Клавы Коки, Ксении Собчак и Ромы из группы «Звери» из-за связи с Блиновской.