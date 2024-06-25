Возлюбленный Агаты Муцениеце Чуйков влез в конфликт актрисы с экс-мужем Прилучным: высказал свое мнение

Актер Иван Чуйков прокомментировал судебные разбирательства своей возлюбленной Агаты Муцениеце с бывшим мужем Павлом Прилучным. Он отметил, что вмешиваться в этот конфликт не собирается, так как с ним должны разобраться только двое.

Чуйков стал первым бойфрендом, которого звезда «Закрытой школы» решила публично представить после скандального развода. И так получилось, что начало ее новых отношений совпало с кризисом в общении с экс-супругом. Несколько лет после расставания Агата и Павел сохраняли нормальную связь. Хоть они практически не пересекались, но им удавалось продолжать вместе воспитывать детей. Однако все в одночасье изменилось.

Началось все с того, что Муцениеце выселила через суд бывшего мужа из квартиры. А затем был подан новый иск. Актриса требовала увеличения алиментов. После этого ситуация накалилась, так как Прилучный захотел добиться опеки над детьми, чтобы они жили не с матерью, а с его новой семьей.

Пока все еще неизвестно, чем закончатся разбирательства. Прокомментировать их журналисты попросили нового возлюбленного Агаты Ивана Чуйкова, который, впрочем, отказался устраивать разборки с Павлом Прилучным.

«Это же решают два человека. Два взрослых человека. Я очень надеюсь, что это решится все очень правильно и со счастливым завершением», - заявил актер Voice.

К слову, поклонники подозревают, что Чуйкова и Муцениеце связывают не реальные отношения, а пиар-роман. Однако, как утверждает Иван – у них действительно есть чувства друг к другу.

Ранее стало известно, что поцелуи Агаты Муцениеце и Ивана Чуйкова оказались частью сценария музыкальной премии.