Все еще одинока: поцелуи Агаты Муцениеце и Ивана Чуйкова оказались частью сценария

Нежные объятия и поцелуи актеров Агаты Муцениеце и Ивана Чуйкова на церемонии вручения премии RU.TV оказались частью заранее заготовленного сценария. Пару заподозрили в пиар-романе.

«Что касается Ивана Чуйкова, то там обычная пиар-история. Романа у нее с Иваном нет. У Чуйкова своя личная жизнь», — сообщил источник Kp.ru.

Собеседник издания также отметил, что бывшая жена актера Павла Прилучного все еще одинока.

20 апреля Муцениеце впервые открыто появилась на красной дорожке ММКФ с Чуйковым, чем подогрела слухи о новом романе.

23 мая в в Москве состоялась премия RU.TV, ведущими которой стали Муцениеце и Чуйков. Когда держащиеся за руки артисты поднялись на сцену, комик Александр Ревва сделал им комплимент и заявил: «У них все только начинается. Целуйтесь». После его слов Агата обняла Ивана и поцеловала. Александр же в шутку сообщил, что готов быть свидетелем на их свадьбе.

В начале 2024 года в Сети обсуждали роман актрисы с бизнесменом Владимиром Перельманом. Сообщалось, что Агата познакомила избранника с детьми. Более того, знаменитости вместе уехали на новогодние праздники в Таиланд. Однако, именно там пара рассталась из-за измены мужчины.