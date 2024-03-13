Возлюбленный 39-летней Юлии Пересильд Тройник показал актрису без макияжа

Напомним, что Юлия Пересильд воспитывает двух дочерей от режиссера Алексея Учителя, которые уже несколько лет активно участвуют в киноиндустрии. Старшая дочь Анна снялась в нескольких фильмах и в летом 2022 года была удостоена престижной кинонаграды за роль в фильме «Тибра». В прошлом году она также сыграла в сериале «Слово пацана», который принес ей огромную популярность.

Младшая дочь актрисы, Мария, дебютировала в фильме «Цой», где исполнила роль сына известного музыканта. Юлия Пересильд в 2021 году рассказала, что разошлась с отцом детей, однако не мешает его общению с дочерьми. Бывшие супруги также периодически встречаются и продолжают работать вместе. В настоящее время Пересильд находится в отношениях с актером Михаилом Тройником.

Ранее мы писали о том, что Юлия Пересильд на презентации фильма в Китае появилась в коротком платье за 900 евро. Актриса заколола волосы на затылке, а в макияже сделала акцент на губы.