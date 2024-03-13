Возлюбленный 39-летней Юлии Пересильд Тройник показал актрису без макияжа
© Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News
Возлюбленный 39-летней Юлии Пересильд Михаил Тройник показал актрису без макияжа. Он опубликовал снимок избранницы в естественном образе в соцсетях.
На фотографии звезда предстала в розовой толстовке и черном пуховике, с распущенными волосами, отказавшись от макияжа и поддержав тренд на природную красоту. Артистка позировала на фоне гор. Пользователи Сети отметили, что Михаилу очень повезло с избранницей.
Напомним, что Юлия Пересильд воспитывает двух дочерей от режиссера Алексея Учителя, которые уже несколько лет активно участвуют в киноиндустрии. Старшая дочь Анна снялась в нескольких фильмах и в летом 2022 года была удостоена престижной кинонаграды за роль в фильме «Тибра». В прошлом году она также сыграла в сериале «Слово пацана», который принес ей огромную популярность.
Младшая дочь актрисы, Мария, дебютировала в фильме «Цой», где исполнила роль сына известного музыканта. Юлия Пересильд в 2021 году рассказала, что разошлась с отцом детей, однако не мешает его общению с дочерьми. Бывшие супруги также периодически встречаются и продолжают работать вместе. В настоящее время Пересильд находится в отношениях с актером Михаилом Тройником.
Ранее мы писали о том, что Юлия Пересильд на презентации фильма в Китае появилась в коротком платье за 900 евро. Актриса заколола волосы на затылке, а в макияже сделала акцент на губы.