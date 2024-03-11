Юлия Пересильд на презентации фильма в Китае появилась в коротком платье за 900 евро

Актриса Юлия Пересильд на презентации фильма «Вызов» в Китае появилась в коротком платье стоимостью порядка 900 евро. К нему была выбрана сумка Louis Vuitton.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Для презентации Пересильд выбрала платье черного цвета фасона Sportmax – у него длинные рукава, открытое горло и фальш-карманы. Наряд подчеркивал фигуру. Пересильд дополнила образ высокими сапогами.

Актриса заколола волосы на затылке, а в макияже сделала акцент на губы. В таком образе Пересильд появилась на телевидении и рассказала о съемках фильма.

Также знаменитость сообщила в соцсетях о «прогулках-интервью по Пекину». По ее словам, «впереди еще много всего интересного».

Ранее эксперт в области моды Елена Шерипова рассказала, в чем особенность стиля Пересильд. По ее словам, актриса является «поклонницей» стиля ретро – это проявляется в пышных платьях и утонченных аксессуарах. Эксперт оценила естественность Пересильд, которая привлекает публику. В одежде, говорит Шерипова, она предпочитает российских дизайнеров, а стиль актрисы «не кричит о стоимости, но говорит о вкусе».