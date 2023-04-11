Возлюбленную Тимати Валентину Иванову заподозрили в беременности после новостей о помолвке

Однако, стоить отметить, что и помолвка, и скорое пополнение в семье могут быть лишь домыслами поклонников. Кольцо Тимати мог подарить любимой девушке и просто так без предложения руки и сердца, как это было с Анастасией Решетовой. А немного выпирающий живот может свидетельствовать и о том, что Валентина просто вкусно поела в новом ресторане бойфренда. Тем более, что на мероприятии рэпер активно за ней ухаживал и лично приносил пиццу.

Впрочем, даже если все слухи подтвердятся, близкие Тимати окажутся только рады. Мама артиста Симона уже давно одобрила модель и заявила, что у них отличные отношения. То же касается и детей рэпера. Особенно нравится Иванова Алисе. Они проводят довольно много времени вместе, поэтому Валентина знает обо всех предпочтениях девочки.

Ранее стало известно, что Тимати купил автомобиль «Ламборгини» за 725 миллионов рублей.