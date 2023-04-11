Возлюбленную Тимати Валентину Иванову заподозрили в беременности после новостей о помолвке
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Сердце завидного холостяка Тимати уже долгое время занято 20-летней моделью Валентиной Ивановой. Первое время рэпер скрывал новый роман и отказывался комментировать личную жизнь, но затем начал все чаще выходить с возлюбленной свет и выставлять весьма романтические фотографии с ней. И пока поклонники все еще думают, что их связывает лишь взаимный пиар, артист продолжает демонстрировать серьезность их отношений.
На днях Валентина спровоцировала слухи о скорой свадьбе с Юнусовым. Она вышла в свет с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце и буквально сияла от счастья. Более того, не успели фанаты переварить эту новость, как появилась новая. На фото с прошедшего открытия ресторана Тимати и Егора Крида в Москве у Ивановой был заметен округливший живот. Теперь в Сети активно обсуждают возможную беременность модели.
Однако, стоить отметить, что и помолвка, и скорое пополнение в семье могут быть лишь домыслами поклонников. Кольцо Тимати мог подарить любимой девушке и просто так без предложения руки и сердца, как это было с Анастасией Решетовой. А немного выпирающий живот может свидетельствовать и о том, что Валентина просто вкусно поела в новом ресторане бойфренда. Тем более, что на мероприятии рэпер активно за ней ухаживал и лично приносил пиццу.
Впрочем, даже если все слухи подтвердятся, близкие Тимати окажутся только рады. Мама артиста Симона уже давно одобрила модель и заявила, что у них отличные отношения. То же касается и детей рэпера. Особенно нравится Иванова Алисе. Они проводят довольно много времени вместе, поэтому Валентина знает обо всех предпочтениях девочки.
Ранее стало известно, что Тимати купил автомобиль «Ламборгини» за 725 миллионов рублей.