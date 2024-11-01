«Через пять лет»: актер Селиванов раскрыл дату свадьбы с возлюбленной Александрой

В 2023 году Владимир Селиванов развелся с Викторией Маркиной, в браке с которой появилась дочь Ева. Сейчас актер счастлив с возлюбленной Александрой, подарившей ему сына Кирилла. Пока пара официально не расписана: звезда «Реальных пацанов» объяснил, почему еще не женился на девушке и когда сделает ей предложение руки и сердца.

Как пояснил артист, они с Александрой уже думали о свадьбе. Но прежде, чем принять решение, пара обратилась к астрологу, который посоветовал им вступить в брак через пять лет. Несмотря на это, Владимир и его возлюбленная живут вместе и считают себя полноценной семьей.

«Наша свадьба действительно будет через пять лет, и я уверен, что наша команда устроит нам пышное торжество. У нас уже есть несколько креативных и интересных идей!», — цитирует актера StarHit.

Селиванов отметил, что его дочь от первого брака Ева хорошо относится к братику — играет с ним и помогает Владимиру и Александре за ним ухаживать. Дети также проводят много времени вместе в совместных отпусках, добавил актер.

Ранее Владимир Селиванов подал в суд на бывшую жену. Актер хочет определить местожительство их общей дочери Евы. Он утверждает, что экс-супруга позволяла опасные для психики ребенка манипуляции. Виктория ответила на обвинения знаменитости и раскрыла подробности судебного процесса.